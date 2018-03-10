"طالبان" تدعو علماء الدين لمقاطعة مؤتمر سلام في إندونيسيا

دعت حركة طالبان الأفغانية علماء الدين، اليوم السبت، إلى عدم المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في إندونيسيا بهدف التوصل لاتفاق ودعم محادثات سلام محتملة مستقبلا في أفغانستان.

© Sputnik. Ramil Sitdikov رئيس أفغانستان يضع شرطا لإعلان السلام مع حركة طالبان

وتأتي الدعوة بعد عرض قدمه الرئيس أشرف عبد الغني الشهر الماضي لإجراء محادثات سلام مع طالبان وتزامنا مع سعي قوى دولية لزيادة الضغط على الحركة للقبول بمفاوضات تفضي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عاما في أفغانستان، بحسب ما نقلته "رويترز".

وإلى الآن لم تستجب طالبان للعرض، وقالت الحركة اليوم السبت إن المؤتمر المزمع أن يضم علماء دين من أفغانستان وباكستان وإندونيسيا لا يهدف سوى "لتقنين وجود الغزاة الكفرة في أفغانستان الإسلامية".

وقالت طالبان في بيان إن المؤتمر الذي اقترحه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في يناير/كانون الثاني والمقرر عقده هذا الشهر ما هو إلا مسعى لإظهار "الجهاد المقدس في أفغانستان… على أنه سفك غير شرعي للدماء".

وأضافت "فوتوا على الكفرة الغزاة في أفغانستان فرصة إساءة استغلال اسمكم ومشاركتكم في هذا المؤتمر كوسيلة لتحقيق هدفهم الخبيث".

وعززت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية، وخاصة من خلال الضربات الجوية، ضد طالبان في الوقت الذي سعى فيه شركاء أفغانستان الدوليون لحشد الدعم الدبلوماسي من دول مجاورة لدفع الحركة للجلوس إلى مائدة التفاوض.