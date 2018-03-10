الإفراج عن صحفيين معارضين بعد قرار محكمة تركية

أفرجت السلطات التركية عن صحفيين تركيين معارضين بعد أن أمرت محكمة بإخلاء سبيلهما.

وكان محام قد قال إن محكمة تركية أمرت أمس الجمعة (9 مارس/ آذار) بإخلاء سبيل الصحفيين العاملين بجريدة جمهوريت المعارضة أثناء محاكمتهما بتهمة إثارة الفتنة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المحامي أن أمرا صدر بإخلاء سبيل رئيس التحرير مراد صابونجو والصحفي أحمد شيك لكن وسائل إعلام تركية قالت إن قرارا صدر بتجديد حبس محامي الصحيفة أكين أتالاي لحين الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 16 مارس/ آذار.

ويقول الادعاء إن الصحيفة باتت تحت سطوة شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه الحكومة بأنه وراء تدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

وينفي العاملون بالصحيفة الاتهامات ويقولون إنهم مستهدفون لإسكات منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويطالب الادعاء بأحكام بالسجن تصل إلى 43 عاما للعاملين بالصحيفة المتهمين باستهداف أردوغان من خلال "وسائل حرب غير تقليدية".

وشكلت مشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي معظم الأدلة في لائحة الاتهام فضلا عن مزاعم أن العاملين كانوا على اتصال بمستخدمي تطبيق بايلوك، وهو تطبيق للتراسل المشفر تقول الحكومة إن أنصار كولن يستخدمونه.