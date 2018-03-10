بالفيديو... ترامب يتعرض لإحراج على الهواء

تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج على الهواء، أثناء لقائه مع رئيس اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

© AP Photo/ Wong Maye-E, Pablo Martinez Monsivais قبل لقاء ترامب وكيم جونغ أون التاريخي... سلسلة من "المواقف غير المألوفة" جمعت الرئيسين

وأثناء عملية التوقيع على فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، بداخل البيت الأبيض، الخميس 8 مارس/آذار الجاري، قدم أحد عمال الصلب ويدعى سكوت ساوريتش نفسه لترامب بأنه رئيس اتحاد عمال الصلب في بنسلفانيا.

وألقى ساوريتش كلمة، أشار فيها إلى أن والده فقد عمله خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، بسبب استيراد الفولاذ الرخيص، ثم وجه كلامه إلى دونالد ترامب.

وسأل ترامب ساوريتش عن اسم والده، فأجابه بأنه "هيرمان"، ثم رد ترامب عليه: والدك ينظر إليك من السماء وهو فخور بك، ليجيبه بـأنه مازال حيا.

وهنا شعر دونالد ترامب بالإحراج، بعد ظنه وفاة والدة سارويتش، وتدارك الموقف المحرج، قائلا له: هو إذا أكثر فخرا بك.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على واردات الصلب والألمونيوم تشمل تعريفات جمركية جديدة، لكنه فتح الباب أمام استثناء بعض الدول بصورة فردية.