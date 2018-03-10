ترامب: الصين مازالت متعاونة في قضية كوريا الشمالية

ولفت ترامب إلى أن الرئيس الصيني أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها واشنطن من أجل حل أزمة كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية، بدلا من اللجوء إلى البديل الذي ينذر بالسوء".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الصين ما زالت متعاونة بشأن قضية كوريا الشمالية.
Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018
وأعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، أمس الجمعة 9 مارس، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبل شهر مايو المقبل.
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