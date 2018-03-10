ترامب: تحدثت مع رئيس الوزراء الياباني بشأن كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بشأن كوريا الشمالية.