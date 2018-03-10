ترامب يقول إن كوريا الشمالية توقف اختبارات الصواريخ "من خلال اجتماعاتنا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن كوريا الشمالية وعدت بوقف التجارب الصاروخية "من خلال اجتماعاتنا".

© REUTERS/ KCNA كيم جونغ أون مستعد لنزع السلاح النووي

وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى أن كوريا الشمالية لم تجرِ اختبار صاروخي منذ 28 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وقد وعدت بأنها ستفي بهذا الالتزام!" وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وحتى اليوم، لم يعلن البيت الأبيض عن موعد لعقد الاجتماع المرتقب بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيه. في الوقت الذي قال فيه ترامب إنه سيجتمع مع الزعيم الذي وجه الدعوة للقاء.

وحتى اللحظة لم يتضح عن أي اجتماع كان ترامب يشير إليه بكلمته "الاجتماعات".

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

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