فرار قيادات من حزب العمال الكردستاني من عفرين السورية

قالت مصادر داخل مدينة عفرين السورية، اليوم السبت 10 مارس/ آذار إن قيادات في حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" فرت من المدينة.

وشارفت القوات التركية على دخول مدينة عفرين السورية، بعد قرابة شهر ونصف من بدأ عملية "غصن الزيتون" في المدينة، حسب وكالة الأناضول

وأكدت المصادر "فرار ما يسمى بـ"وزير العدل في عفرين"، سعيد عصمت إلى محافظة حلب، وشددت المصادر أن حزب العمال يحاول استرجاع "عصمت".

ولفتت المصادر إلى أن قيادات من حزب العمال الكردستاني سبق أن قدمت إلى عفرين من شمال العراق.

وأكد وزير الخارجية التركي، إن العملية التركية العسكرية في عفرين السورية، التي بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني، تنتهي بحلول مايو المقبل.

وتصنف الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بأنه حزب إرهابي.

وشدد الزعيم الكردي السوري، صالح مسلم، بعد إخلاء سبيله من قبل محكمة تشيكية على أن المقاومة "هي السبيل الوحيد للتخلص من العدوان التركي على عفرين".