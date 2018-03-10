وزير العدل الأمريكي: المحاكم لا تملك حق الفصل في المسائل السياسية

انتقد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز تجميد العديد من الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، خاصة المتعلقة بحظر السفر وحجب التمويل الاتحادي عن المدن، التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الهجرة والجمارك.

© REUTERS/ Kevin Lamarque محكمة أمريكية تعلق على قرار ترامب بشأن حظر السفر

وقال شيشنز، خلال كلمته بجامعة جورج تاون اليوم السبت 10 مارس / آذار: " المحاكم تمتلك سلطة الفصل في قضايا وخلافات محددة ، لكنها لا تملك الفصل في المسائل المتعلقة بالسياسية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف وزير العدل الأمريكي: "الأوامر القضائية التي تصدرها المحاكم الاتحادية على مستوى البلاد تمثل تجاوز من السلطة القضائية على الهيئتين التشريعية والتنفيذية".

ولفتت "رويترز" إلى أن الأوامر القضائية هي أحكام محكمة تمنع الحكومة من تطبيق القوانين على أي فرد في الدولة قبل محاكمته وتشمل أشخاصا ليسوا طرفا في الدعوى القضائية.

وأصدرت المحاكم الأمريكية 22 أمرا قضائيا ضد الأوامر التنفيذية لترامب منذ توليه السلطة في يناير العام الماضي.



