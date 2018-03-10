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    أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - يخت للأبحاث العلمية Alter Ego

    رئيس دولة يتحدث عن المنافع الاقتصادية لبلاده في حال ذوبان القطب الشمالي

    © Sputnik. Ilya Timin
    العالم
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    لطالما ظل سكان آيسلندا يتندرون على ظاهرة الاحتباس الحراري ويقولون إنه أمر يتطلعون إليه نظرا للظروف المناخية شديدة البرودة على هذه الجزيرة شديدة البرودة.

    إعصار ماريا، 19 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AFP 2018/ Lionel Chamoiseau
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    لكن بحسب رئيس البلاد فإن الكتل والأنهار الجليدية آخذة في الذوبان بسرعة قياسية لدرجة جعلت المزحة نفسها تخلع عنها بعضا من رداء الهزل. بحسب ما ذكرته رويترز.

    وقال الرئيس الآيسلندي جودني يوهانسون إن ارتفاع درجة حرارة المحيطات حول القطب الشمالي تضر بالتنوع الحيوي وبالثروة السمكية ويتسبب في تحمض بالمناطق الشمالية من العالم، مما يفرض على دول مثل أيسلندا التأقلم مع واقع جديد.

    وأبلغ يوهانسون مؤسسة "تومسون رويترز" خلال مقابلة قائلا "المزحة الشائعة في آيسلندا هي أن تقول في هذه الجزيرة الباردة المطيرة التي تجتاحها الرياح إن الاحتباس الحراري أمر يجب أن يكون من دواعي سرورنا، لكن الأمر لم يعد مثيرا للضحك.

    "التغير المناخي يؤثر علينا جميعا في هذا العالم، لكن يمكنك أن ترى التداعيات على وجه الخصوص في المناطق الشمالية. الغطاء الجليدي حول القطب الشمالي يذوب بمعدلات قياسية ودرجة حرارة المحيطات هناك ترتفع".

    على الجانب الآخر، قد يحقق التغير المناخي بعض المنافع الاقتصادية للبلد الذي يبلغ تعداد سكانه 340 ألف نسمة فقط، والذي قد يصبح مركزا طبيعيا للتجارة إذا ما فُتحت مسارات جديدة من آسيا إلى المحيط الأطلسي نتيجة لذوبان الجليد في المنطقة القطبية الشمالية.

    وقال يوهانسون "حقيقة أن الجليد في الشمال يذوب ليست مدعاة للهزل — لكن- الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنه أينما كان يوجد جليد سيصبح ممرا مائيا حرا… من يعرف! لربما مع مرور هذا القرن نرى زيادة في الحركة عبر القطب الشمالي تكون آيسلندا مركزا لها".

    وكان يوهانسون يتحدث على هامش القمة العالمية للمحيطات في منتجع بلايا ديل كارمن المكسيكي يوم الجمعة حيث التقى خبراء في البيئة وساسة وقادة أعمال لمناقشة كيفية تحسين حالة المحيطات.

     

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    أخبار آيسلندا, أخبار المناخ, ذوبان الجليد, تغير المناخ, الرئيس الآيسلندي, آيسلندا
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