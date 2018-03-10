الخارجية الأمريكية تصحح تغريدة بشأن الدول المقاطعة لقطر

صححت الخارجية الأمريكية اليوم السبت 10 مارس/ آذار على حسابها الرسمي بموقع تويتر، تغريدة نشرت بها معلومة خاطئة، حيث وضعت مصر وقطر في فريق واحد ضد الدول الخليجية المقاطعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في التغريدة المصححة: "نحن نبقى قلقين جدا حيال النزاع بين شركائنا الخليجيين ومصر مع قطر".

"تصحيح": الوزير #تيلرسون: نحن نبقى قلقين جدا حيال النزاع بين شركائنا الخليجيين و #مصر مع #قطر. الرئيس #ترامب منخرط مباشرة في النقاشات مع القادة حول هذا النزاع. والخارجية الأمريكية في مهمة في الخليج هذا الأسبوع للحديث مع الأطراف بهدف البحث عن طريقة لبدء عملية لحل هذا النزاع. pic.twitter.com/qoXLqlM6XB — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 10, 2018

وأضاف تيلرسون أن الرئيس ترامب منخرط بشكل مباشر في النقاشات مع القادة حول النزاع، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية في مهمة في الخليج هذا الأسبوع للحديث مع الأطراف بهدف بدء عملية حل "هذا النزاع".

وتقاطع دول الخليج السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر دولة قطر، بزعم دعم الأخيرة للإرهاب، وهي الاتهامات التي تنفيها إمارة قطر.