تيلرسون يقدم التحية لقتلى السفارة الأمريكية في كينيا ودار السلام

قدم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التحية لقتلى السفارة الأمريكية في كينيا ودار السلام، وذلك خلال زيارته الحالية لكينيا.

وقال تيلرسون إنه بالنيابة عن الشعب الأمريكي يقدم التحية والاحترام "لمن قتلوا قبل 20 عاما في الهجومين على السفارة الأمريكية هنا وفي دار السلام".

الوزير #تيلرسون: بالنيابة عن الشعب الأميركي، سأؤدي التحية والاحترام لمن قتلوا قبل 20 عاما في الهجومين على السفارة الأمريكية هنا وفي دار السلام. من المأساوي أننا لا نزال نواجه الإرهاب. في خلال اجتماعنا اليوم، ناقشنا التهديدات التي تواجه #كينيا وأفريقيا والمجتمع الدولي. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 10, 2018

وأضاف تيلرسون أنه من المأساوي "أننا لا نزال نواجه الإرهاب"، مشيرا إلى مناقشته التهديدات التي تواجه كينيا وأفريقيا والمجتمع الدولي.

الوزير #تيلرسون: تتطلع الولايات المتحدة إلى دعم العملية التي أعلنا عنها لتوحيد البلاد ومعالجة مختلف الانقسامات الوطنية. #كينيا دولة قائدة في أفريقيا وشريك قديم للولايات المتحدة، ونحن ثابتون في دعمنا لكينيا. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 10, 2018

وأعلن تيلرسون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم السبت 10 مارس/ آذار مع نظيرته الكينية أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع إلى دعم عملية توحيد كينيا ومعالجة الانقسامات الوطنية فيها.

التغريدات التالية هي مقتطفات من تصريحات الوزير #تيلرسون خلال مؤتمره الصحفي مع وزيرة خارجية #كينيا مونيكا جوما. pic.twitter.com/snyZvAbr0g — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 10, 2018

وقال وزير الخارجية الأمريكي:"كينيا دولة قائدة في أفريقيا، وشريك قديم للولايات المتحدة، ونحن ثابتون في دعمنا لكينيا".

ووقعت تفجيرات داخل سفارتي الولايات المتحدة بتنزانيا وكينيا عام 1998، وذلك في توقيت واحد، وهو ما أدى لمقتل 213 شخصا في نيروبي و11 آخرين في دار السلام.