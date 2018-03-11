ترامب: قد نبرم أعظم اتفاق للعالم مع كوريا الشمالية

وبحسب "رويترز"، قال ترامب "قد أغادر سريعا أو ربما نجلس ونبرم أعظم اتفاق للعالم".
وأوضح ترامب خلال لقائه مع الصحفيين بالبيت الأبيض، أنه "يتوقع إنهاء التجارب النووية خلال المحادثات مع بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تدرس إمكانية نزع السلاح النووي".
وتابع، "لذلك أعتقد أن كل شيء سيكون رائعا".
وكتب ترامب على "تويتر"، "الصفقة مع كوريا الشمالية هي في طور الإعداد، وستكون إذا اكتملت، صفقة جيدة جدا للعالم".
وفي وقت سابق، قبل ترامب عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعقد اجتماع شخصي بينهما، والذي سيعقد قبل مايو/ أيار المقبل. وقال البيت الأبيض، إنه سيتم الاتفاق على وقت ومكان الاجتماع لاحقاً.
The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018
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