ترامب: قد نبرم أعظم اتفاق للعالم مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن محادثاته المزمعة مع كوريا الشمالية قد تنتهي بالفشل أو تؤدي إلى "أعظم اتفاق للعالم" مما يزيل التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

وبحسب "رويترز"، قال ترامب "قد أغادر سريعا أو ربما نجلس ونبرم أعظم اتفاق للعالم".

© AFP 2018/ Ed Jones ترامب: نعد صفقة مع كوريا الشمالية تحمل خيرا للعالم

وردا على سؤال بشأن تطورات المحادثات مع كوريا الشمالية ، أجاب ترامب "أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام مع كوريا الشمالية، وأننا سنحقق نجاحا هائلا".

وأوضح ترامب خلال لقائه مع الصحفيين بالبيت الأبيض، أنه "يتوقع إنهاء التجارب النووية خلال المحادثات مع بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تدرس إمكانية نزع السلاح النووي".

وتابع، "لذلك أعتقد أن كل شيء سيكون رائعا".

وكتب ترامب على "تويتر"، "الصفقة مع كوريا الشمالية هي في طور الإعداد، وستكون إذا اكتملت، صفقة جيدة جدا للعالم".

وفي وقت سابق، قبل ترامب عرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعقد اجتماع شخصي بينهما، والذي سيعقد قبل مايو/ أيار المقبل. وقال البيت الأبيض، إنه سيتم الاتفاق على وقت ومكان الاجتماع لاحقاً.