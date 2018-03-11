ترامب: قد نبرم أعظم اتفاق للعالم مع كوريا الشمالية

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه يتوقع نجاحا كبيرا في المفاوضات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.