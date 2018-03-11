ترامب يكشف عن شعار حملته الانتخابية في 2020

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا، عن شعار حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2020.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب: قد نبرم أعظم اتفاق للعالم مع كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك . وقال ترامب، سيكون شعارنا الجديد هو "نحافظ على أمريكا عظيمة!"، لأنه، على حد تعبيره، قد أعاد للبلاد عظمتها السابقة.

وأضاف ترامب، "هذا هو شعارنا الجديد، عندما نبدأ السباق، يمكنكم أن تصدقوا ذلك خلال عامين فقط، "نحافظ على أمريكا عظيمة!"، مضيفا، أن الشعار سيكون "مع علامة تعجب".

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب، أنصاره لاختيار، أولئك الذين يدعمون "جدول أعمال" إدارته، خلال انتخابات الكونغرس التي ستجرى هذا العام".