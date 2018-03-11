بالفيديو... مقاتلة أمريكية ترصد طبق طائر يحلق فوق البحر

© REUTERS/ US AIR FORCE الولايات المتحدة تعلن الحرب في الفضاء

وأفادت الأكاديمية بأن الفيديو تم تصويره عن طريق مقاتلة أمريكية من طراز "هورنت F/A-18" في عام 2015 قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة على ارتفاع 7500متر. ويظهر فيه جسم بيضاوي يتحرك بسرعة عالية فوق سطح البحر.

وتؤكد محادثات الطيارين، أنهم تمكنوا من رصد الجسم الغريب والتقاط هذا المقطع في المحاولة الثالثة فقط، وأنهم لم يروا مثل هذه الأشياء من قبل وفوجئوا بما رأوه.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2017، كشف البنتاغون عن شريط فيديو يعود إلى عام 2004 تحاول فيه المقاتلات الأمريكية اعتراض جسم طائر يطير بشكل أسرع من أي طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً بوجود "برنامج موسع لتحديد مصادر تهديدات الطيران"، حيث شاركت الوزارة خلال الفترة من 2007 إلى 2012 في دراسة الأجسام الطائرة غير المعروفة. وأنفقت حوالي 22 مليون دولار على تمويله.