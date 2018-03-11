البيت الأبيض يكشف توقعاته بشأن المفاوضات مع كوريا الشمالية

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، يوم السبت، انه يتوقع نجاحا كبيرا في المفاوضات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب: قد نبرم أعظم اتفاق للعالم مع كوريا الشمالية

واشنطن —. وقال ترامب ردا على سؤال الصحفيين، ما هي التوقعات للتفاوض مع كوريا الشمالية. وقد نقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض كلامه: " أعتقد، أن كل شيء سيكون على ما يرام مع كوريا الشمالية، وأعتقد أننا سنحقق نجاحاً هائلاً، وأعتقد أنه سيكون شيئاً ناجحاً للغاية. لدينا الكثير من الدعم، لذلك أعتقد أن كل شيء سيكون جيدا جدا مع كوريا الشمالية ".

وأشار ترامب، إلى أنه يتوقع وقف التجارب طوال مدة المحادثات، بينما تدرس كوريا الشمالية في الوقت نفسه إمكانية نزع السلاح النووي. وختم الرئيس الأميركي: " لذلك كل شيء سيكون رائعا".

في وقت سابق، قبل ترامب، مقترح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حول عقد اجتماع شخصي، والذي سيعقد قبل مايو. وأفاد البيت الأبيض، بأنه سيتم الاتفاق على وقت ومكان الاجتماع لاحقاً.