البرلمان الصيني يعتمد تعديلات على الدستور تنص على إلغاء القيود على مدة ولاية الرئيس

اعتمد نواب الجمعية الوطنية الصينية، في تصويت جرى اليوم الأحد، تعديلات على الدستور، تنص على إلغاء القيود على مدة ولاية منصب الرئيس ونائب الرئيس بفترتين مدتهما خمس سنوات.

© REUTERS/ Thomas Peter الصين تقترح تعديل دستور البلاد لإزالة القيود عن عدد فقرات الرئاسة

بكين-. وينص التعديل على إزالة جملة "مقيد بفترتين" من دستور البلاد، وسوف يتمكن رئيس الصين أن يكون منتخبا كل خمس سنوات دون قيود.

ويذكر أن نواب الجمعية الوطنية الصينية، التي تجري اجتماعاتها سنوياً في بكين في فترة 5-20 مارس آذار، قاموا بتصويت على تعديلات لأكثر من 20 مادة في الدستور.