بريطانيا: سنرد بالطريقة المناسبة على تسميم أحد الجواسيس على أراضينا

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن لندن سترد "بطريقة مناسبة" إذا ثبت تورط دولة أجنبية في تسميم جاسوس روسي سابق على أراضيها هذا الأسبوع.

© AP Photo/ Matt Dunham بريطانيا تناقش قضية العقيد السابق بالاستخبارات الروسية

وقال هاموند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا تحقيق تجريه الشرطة وسيقود إلى أدلة ويجب أن نمضي إلى حيث تقودنا الأدلة"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف "علينا أن نسمح لتحقيق الشرطة بأن يأخذ مجراه. لكن إذا كشف التحقيق عن أدلة على تورط دولة أجنبية سيكون هذا حقا شيئا خطيرا جدا وسترد الحكومة بطريقة مناسبة".

يذكر أنه حُكم على سكريبال في عام 2006 في روسيا، بالسجن لمدة 13 عاماً بتهمة التجسس، واعترف بتجنيده خلال عمله في الاستخبارات الروسية، في منتصف تسعينيات القرن الماضي، من قبل الاستخبارات البريطانية، التي نقل لها معلومات تعد من أسرار الدولة.

وفي العام 2010 أصدر الرئيس الروسي وقتذاك، دميتري ميدفيديف، عفوا عن سكريبال بعد الحكم عليه، وجرت مبادلته مع محكومين اثنين آخرين، مقابل 10 مواطنين روس، كانت تحتجزهم السلطات الأمريكية.