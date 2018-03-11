بالفيديو... رئيس وزراء باكستان السابق يتعرض لاعتداء بالحذاء

اعتدى أحد الأشخاص على رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الأحد 11 مارس/آذار الجاري، أثناء إلقائه كلمة في تجمع سياسي لحزبه بمدينة لاهور الباكستانية، بإلقاء حذاء عليه.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن الحذاء ارتطم بكتف نواز شريف، وأمسك به أفراد الأمن مع أحد شركائه، وأبرحوهم ضربا.

وقد تم تحديد الجاني على أنه طالب سابق في مدرسة جامع النعيمية، والذي تمكن من الوقوف أمام نواز شريف، وترديد "لبيبك يا رسول الله" قبل إلقاء الحذاء.

وكانت المحكمة العليا في باكستان، قضت في شهر فبراير/شباط بعزل نواز شريف من رئاسة الحزب الحاكم، وذلك بعد عزله من منصب رئيس الوزراء بـ 6 أشهر.

وقال رئيس المحكمة، إنه على لجنة الانتخابات شطب اسم نواز شريف من السجلات الرسمية، حسب "رويترز".

وبناء على حكم المحكمة تعتبر خطوات نواز شريف السابقة كأنها لم تكن، حيث يبطل حكم المحكمة تعديلا قانونيا أدخله حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، جناح نواز شريف، يسمح له بقيادة الحزب رغم حظر توليه منصبا عاما.

وتجري في باكستان انتخابات بمجلس الشيوخ في الثالث من مارس/ آذار الجاري، ويحظى حزب شريف بالأغلبية في الجمعية الوطنية.