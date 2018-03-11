قائد بالحرس الثوري: لهذا السبب لن تفكر إسرائيل في مواجهة إيران

قال اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني إن إسرائيل تدرك اليوم قوة إيران أكثر مما مضى وتمتنع عن اختبارها.

وفي تصريح له اليوم الأحد خلال اجتماع عقد بحضور المسؤولي والخبراء الأمنيين في الحرس الثوري، قال اللواء رشيد في تقييمه لمكانة وظروف إيران الإقليمية ومنجزاتها، إن بلاده بدحرها للإرهاب الداعشي في المنطقة خلال العام الجاري قد ساعدت على نشر الاستقرار في سوريا والعراق فضلا عن تعزيزها لقدراتها الرادعة أمام التهديدات العسكرية والأمنية، بحسب وكالة فارس

وأضاف أن "تطوير وتعميق قوة إيران الإقليمية جعل اتخاذ أي قرار لمواجهة إيران أمرا صعبا ومترافقا مع أثمان غير محسوبة".

وتابع: "الكيان الصهيوني يدرك اليوم قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة أكثر مما مضى ويمتنع عن خوض الاختبار معها لأنه غير قادر على إدارة المواجهة معها وتحمل أثمانها".

ودعا القائد العسكري أمريكا "للامتناع عن الولوج في مستنقع هو حصيلة سياسات إثارة الأزمة والصراعات العسكرية من جانب الكيان الصهيوني".

وأوضح أن تشكيل التحالف "العربي العبري الغربي" أمام إيران قد دفع بالقضية الفلسطينية وهي القضية الجوهرية للعالم الإسلامي، إلى الهامش والنسيان.

وأضاف أن القوات المسلحة خاصة الحرس الثوري، فضلا عن مشاركتها في ترسيخ الاستقرار الأمني بالبلاد والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، هي الآن جاهزة أكثر مما مضى للدفاع عن منجزات قدرة إيران الإقليمية وصونها أمام أي تهديدات عدوانية.