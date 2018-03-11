رئيس أركان الجيش التركي في مهمة رسمية على أراضي قطر

يجري رئيس الأركان التركية خلوصي أكار لقاءات رسمية مع المسؤولين القطريين في الدوحة.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن أكار يجري زيارة لقطر يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين هناك، بحسب وكالة الأناضول

وأضاف البيان أن قائد القوات البحرية التركية عدنان أوزبال يرافق أكار في زيارته.

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر في رئاسة هيئة الأركان التركية، بأن رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم في إسطنبول اليوم الأحد.

ولم تفصح مصادر رئاسة الأركان التركية عن المواضيع التي تناولها الطرفان التركي والقطري في الاجتماع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية في أنقرة أواخر أغسطس/آب الماضي، وذلك بحضور وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن.

ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة طارق بن زياد بقطر في إطار اتفاقية وقعت بين أنقرة والدوحة في 19 كانون الأول / ديسمبر 2014.

وأجرت القوات التركية والقطرية أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما تحت اسم "مناورات النصر- 2015"، وذلك في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وبعد إتمام انتقال القوات التركية في قطر صيف عام 2017، أجرت تركيا وقطر خلال الفترة ما بين 5-6 آب/ أغسطس الماضي، مناورات عسكرية برية، أعقبتها مناورات مشتركة للقوات البحرية في 6-7 من الشهر نفسه.