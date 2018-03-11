الطوارئ الإيرانية: ركاب الطائرة التركية المنكوبة احترقوا بالكامل

أعلن الناطق باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى الخالدي، أن فرق الإنقاذ وصلت لمكان تحطم الطائرة التركية التي سقطت في مدينة شهر كرد جنوب غربي أصفهان الإيرانية.

© Sputnik. Natalia Seliverstov التلفزيون الإيراني: تحطم طائرة تركية قادمة من الإمارات في جنوب غرب إيران

طهران — سبوتنيك . وقال الخالدي للتلفزيون الرسمي: إن "ركاب الطائرة التركية التي سقطت بإيران احترقوا بالكامل ولا يمكن التعرف على هوياتهم دون تحليل الحمض النووي".

وسقطت طائرة "شخصية" تابعة لشركة باشران التركية، في مدينة شهر كرد جنوب غربي أصفهان الإيرانية، وعلى متنها 11 راكبا بينهم طاقمها المكون من 3 أشخاص.

وكانت أصفهان شهدت، في 18 شباط/فبراير الماضي، تحطم طائرة على متنها 66 راكبا في منطقة جبلية وعرة.