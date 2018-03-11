بعد تصدر أحزاب مناهضة للهجرة... البابا فرنسيس يصف سياسات الخوف من الغرباء بالمرض

ووفقا لـ"رويترز" فإنه وعلى الرغم من أن البابا لم يشر بشكل محدد للانتخابات فربما تمثل كلماته انتقادا قويا لتكتل يمين الوسط في إيطاليا والذي قام بحملة انتخابية قوية باستخدام شعارات مناهضة للمهاجرين.
وقال البابا الذي يتزعم الكاثوليك في العالم والبالغ عددهم 1.2 مليار نسمة "العالم اليوم غالبا ما يتملكه الخوف. إنه مرض قديم..والخوف غالبا ما يتحول ضد الأشخاص الغرباء والمختلفين والفقراء كما لو كانوا أعداء".
وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء جمعية سانت ايجيديو للسلام التي مقرها روما والتي ساعدت خلال العامين الماضيين نحو ألف لاجئ معظمهم سوريون على الوصول إلى إيطاليا من خلال ما يسمى بممرات إنسانية.
ولم يخص البابا دولا معينة بهذا الانتقاد.
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