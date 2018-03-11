آخر صورة للفتيات ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

ذكرت وسائل إعلام تركية أن ابنة رجل الأعمال التركي حسين بشاران و7 من صديقاتها، من بين ضحايا الطائرة الخاصة، التي سقطت، اليوم الأحد 11 مارس / آذار جنوبي إيران، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأعلن المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني، في وقت سابق، اليوم الأحد، أن الـ11 شخصا، الذين كانوا على متن الطائرة التركية المنكوبة في إيران، مصيرهم غير معروف، لكن الناطق باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى الخالدي، أعلن بعد ذلك أن ركاب الطائرة احترقوا بالكامل ولا يمكن التعرف على هوياتهم دون تحليل الحمض النووي.

Son dakika: Türk özel jeti İran'da düştü… Uçakta bulunan 11 kişi öldü.Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel uçak, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybetti. pic.twitter.com/7j5bOrV2Qc — 🇹🇷MYWAY🇹🇷✌️ (@mywayTurkey) March 11, 2018

ولفتت الوكالة إلى قول صحيفة "حرييت" أن مينا بشاران وصديقاتها كن عائدات من دبي في اتجاه إسطنبول بعد إقامة حفل توديع حياة العزوبية قبل زواجها الذي كان مقررا له نهاية مارس الجاري.

وأعلنت السلطات التركية أن الطائرة التي تحطمت هي طائرة خاصة طراز "Bombardier Challenger 600"، وأنها مملوكة لشركة بشاران القابضة.

Özel Türk jeti İran'da düştü: 11 kişi öldü!



Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen özel jetin düştüğünü duyurdu. Uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.Uçağın Başaran Holding'e ait olduğu öğrenildi (NTV) pic.twitter.com/O2DlU2Vzuw — Engin emin ışık (@enginemink1) March 11, 2018

وتحطمت الطائرة في منطقة جبلية جنوب غربي إيران وقتل جميع ركابها، إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 3 أفراد.