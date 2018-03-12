هجوم بسكين على أحد الحراس أمام مقر السفير الإيراني بالنمسا

أعلنت الشرطة النمساوية، أن شخصا قام بهجوم بواسطة سكين أمام مقر إقامة السفير الإيراني في فيينا.

وصرح هارالد سويروس المتحدث باسم الشرطة، أن الرجل نمساوي، وقد هاجم أحد الحراس، فقام الحارس بقتله مستخدما سلاحه.

© REUTERS/ NEIL HALL هجوم بسكين على اثنين من رجال الشرطة قرب مقر الملكة في لندن

وقال المتحدث باسم الشرطة لـ "فرانس برس"، إن المهاجم يبلغ من العمر 26 عاما "توفي في الحال" بعد أن أطلق الحارس النار عليه، مضيفا أن الهجوم وقع قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي في منطقة سكنية.

وذكر، أن الدافع وراء الهجوم غير معروف بعد.

وأفاد، بأن الحارس، الذي كان في مكان عمله لحراسة المبنى من الخارج، أصيب بجرح في ذراعه نتيجة الهجوم.

وأوضح، أن الحارس حاول في البداية أن يستخدم "رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل أن يطلق النار عليه.

ووفقاً للمؤشرات الأولية، فإن الحارس "تصرف في إطار القواعد"، وفقا لمتحدث من وزارة الدفاع، الذي قال إن المهاجم عاش في فيينا ولكنه نشأ من منطقة تيرول بالنمسا.

ونتيجة الحادث، أمرت الشرطة بتكثيف التواجد الأمني حول جميع البعثات الدبلوماسية في المدينة.