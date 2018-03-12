كيم جونغ أون يريد إبرام معاهدة سلام مع الولايات المتحدة

أعلن مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعرب عن "رغبته القوية" لتوقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

© REUTERS/ KCNA كيم جونغ أون مستعد لنزع السلاح النووي

طوكيو — سبوتنيك . ونقلت صحيفة " The Dong-A libo " الكورية الجنوبية عن المصدر قوله: "الهدف النهائي لكيم جونغ أون هو توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، وافتتاح سفارة الولايات المتحدة في بيونغ يانغ".

وأشار المصدر إلى أن كيم جونغ أون، أعرب عن نيته لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال اجتماع عقد مؤخرا في بيونغ يانغ مع وفد من كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، قبل ترامب، مقترح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لعقد اجتماع شخصي بينهما، والذي سيعقد قبل مايو/ أيار المقبل. وأفاد البيت الأبيض، بأنه سيتم الاتفاق على وقت ومكان الاجتماع لاحقا.