"بي بي سي" تشتكي للأمم المتحدة بسبب مضايقات موظفي الشركة في إيران

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة، بسبب مضايقة السلطات الإيرانية لموظفي الشركة وعائلاتهم في إيران.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth هيئة الاستعلامات المصرية تدعو المسؤولين والنخبة لمقاطعة الـ "بي بي سي"

موسكو-. وقالت الوكالة في بيان، اليوم الاثنين: "تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بحالات مضايقة الموظفين الذين يعملون في إيران وعائلاتهم".

وأشارت الوكالة إلى أنها تعتزم تقديم الشكوى خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان القادم في جنيف.

وقدمت الوكالة البريطانية، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شكوى عاجلة للأمم المتحدة بعد أن بدأت إيران تحقيقا جنائيا بشأن 152 موظفا في "خدمة بي.بي.سي" الفارسية، متهمة إياهم "بالتآمر على الأمن الوطني" في إيران والخارج.

يذكر بأن إيران جمدت أصول موظفي خدمة "بي.بي.سي" الفارسية، مما يعني أنهم لا يستطيعون وراثة أصول أسرهم، كما يمنعهم الإجراء وأسرهم من بيع أصول مثل العقارات أو السيارات داخل إيران.

وقال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، في كانون الأول/ديسمبر، إنه أثار مسألة "المضايقات الرسمية للصحفيين الذين يعملون فى خدمة "بي.بي.سي" الفارسية وأسرهم داخل إيران" مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عندما زار طهران.