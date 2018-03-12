رئيس كازاخستان يلتقي يوم 16 مارس وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران

أعلن الناطق باسم رئيس كازاخستان، إيدوس أوكيباي، أن الرئيس نور سلطان نزاربايف يلتقي يوم 16 مارس وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران.

© Sputnik. Michael Voskresensky نزارباييف وبوتين يؤكدان على أهمية مؤتمر سوتشي في تسوية الأزمة السورية

أستانا-. وكتب الناطق على الفيسبوك: "16 مارس يلتقي رئيس الدولة مع وزراء روسيا وتركيا وإيران، المشاركين في اللقاء الوزاري الأول للدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا"

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الضامنة، إيران، وروسيا، وتركيا، اجتماعا حول التسوية في سوريا في 16 آذار/مارس الجاري، في العاصمة الكازاخية أستانا

وأوضح بيان لخارجية كازاخستان أن "المشاركين يخططون لتحليل النتائج التي تحققت خلال السنة الأولى من التعاون بشأن تسوية الوضع في سوريا، فضلا عن عرض المزيد من إجراءات العمل المشترك"، مضيفا: "من المنتظر أيضا، عقد اجتماع في 15 آذار/مارس لكبار المسؤولين، وكذلك مجموعات العمل المشتركة، ومجموعات العمل المعنية بالإفراج عن المحتجزين/الرهائن، ونقل جثث القتلى، والبحث عن المفقودين".

وأكدت الخارجية أن "الاجتماع الوزاري في أستانا سيعقد من دون مراقبين، ومن دون الأطراف السورية، وستتم دعوة المبعوث الأممي لدى سوريا ستافان دي ميستورا.