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12:57 13 مارس/ آذار 2018
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    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

    ظريف يكشف موقف إيران حال تعرض السعودية لأي عدوان خارجي

    © Sputnik. Valeriy Melnikov
    العالم
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    قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده ستكون أول دولة تقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.

    مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    السعودية تهاجم إيران وتدعو لاتخاذ مواقف إزاء تدخلاتها بشؤون الدول العربية
    وأكد ظريف، في تصريحات خلال زيارته إلى باكستان، أنه لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

    وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم".

    ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الأحد الماضي، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية المهمة.

    وتأتي زيارة ظريف إلى إسلام آباد، والتي تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني خواجه محمد آصف بهدف التباحث مع المسؤولين الباكستانيين حول التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية

    وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شن هجوما على إيران، واصفا إياها بـ"نمر من ورق". ونفي ابن سلمان، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، حدوث أي اضطهاد للشيعة في بلاده، قائلا: "شيعة السعودية يساهمون فى نهضتها ويتولون مناصب قيادية".

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    الكلمات الدلالية:
    عدوان خارجي, العلاقات السعودية الإيرانية, الشيعة, الأسرة الحاكمة في السعودية, إثارة الحرب مع إيران, الديوان الملكي السعودي, الحرس الثوري الإيراني, وزارة الدفاع السعودية, وزارة الخارجية الإيرانية, محمد بن سلمان, محمد جواد ظريف, السعودية, باكستان, إيران
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