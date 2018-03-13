وفد عسكري إيراني يزور قطر لهذا السبب

وصل وفد من القوات المسلحة الإيرانية إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، للمشاركة في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية ، بأنه من المقرر أن يتفقد الوفد العسكري الإيراني، الذي يترأسه نائب قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري، المعرض الدولي السادس للدفاع البحري (ديمدكس 2018) فضلا عن المشاركة بالملتقى.

وتحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس 2018/، في نسخته السادسة تحت شعار "منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري"، الذي تنظّمه القوات المسلحة القطرية علي مدى ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وكان رئيس الأركان التركية خلوصي أكار قد أجرى لقاءات رسمية مع المسؤولين القطريين في الدوحة.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، ونشرته وكالة الأناضول، إن أكار يجري زيارة لقطر يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين هناك. وأضاف البيان أن قائد القوات البحرية التركية عدنان أوزبال يرافق أكار في زيارته.