تصريحات جديدة للفلبين بشأن أزمة عمالتها في الكويت

قالت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الثلاثاء 13 مارس/ آذار، إنها لن ترفع الحظر على إرسال العمالة إلى دولة الكويت "حتى تصبح شروطها سارية".

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO الفلبين تعلن إجراء جديدا لمتابعة عمالتها في الكويت

وتستأنف المفاوضات بين الفلبين والكويت بشأن العمال، هذا الأسبوع، حيث تعمل الفلبين على إقرار حقوق مواطنيها في الكويت، براتب شهري يبلغ 120 "دينارا كويتيا"، وعدد ساعات راحة لا يقل عن 8 ساعات، مع احتفاظ الأفراد بجوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة.

وِأشار بيان الخارجية الفلبينية، اليوم، إلى أن الإجرءات التي تريدها الفلبين تشمل تحويل مرتبات عمال المنازل الفلبينيين إلى حساباتهم النبكية مباشرة، وقدرتهم على الشكوى للسلطات الكويتية.

ويزور وفد كويتي من 8 أفراد العاصمة مانيلا في الفترة من 15 إلى 16 مارس/ آذار.

وقال وزير خارجية الفلبين إنه يأمل في أن يكون الاتفاق الجديد بين الفلبين والكويت مختلفا عن الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مع دول أخرى بحيث يترجم إلى إجراءات حقيقية.