إغلاق مطار طرابزون التركي بسبب هبوط اضطراري لطائرة قادمة من قطر

أفادت إدارة مطار مدينة طرابزون التركية بأن المطار أغلق بشكل مؤقت بعد تلقي طلب هبوط طارئ من قبل طائرة قادمة من قطر ومتوجهة إلى ألمانيا.

وقال مسؤول في هيئة الموانئ الجوية بتركيا، إنه تقرر إغلاق مطار منطقة طرابزون المطلة على البحر الأسود مؤقتا، اليوم الأربعاء 14 مارس/آذار، بعد أن طلبت طائرة إسعاف جوي الإذن بالهبوط اضطراريا، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الطائرة كانت قادمة من قطر ومتجهة إلى ألمانيا.

وبثت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية تغطية على الهواء أظهرت طائرة صغيرة تهبط في مطار طرابزون.

وكانت طائرة قطرية، في وقت سابق عام 2016، قد شهدت هبوطا طارئا وهي في طريقها إلى واشنطن.

وقال مصدر ملاحي برتغالي، وقتها، إن طائرة قطرية من طراز "بوينغ 777" هبطت اضطراريا في قاعدة لاجيس الجوية في جزر الأزور، بسبب الاضطرابات الجوية. وأكد مسؤول في الدفاع المدني في جزر الأزور، أن أحد الركاب أصيب بنوبة قلبية خلال الاضطرابات الجوية وتم نقله إلى المستشفى مع راكبين آخرين.