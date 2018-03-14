أردوغان: نأمل في السيطرة على عفرين بالكامل بحلول مساء اليوم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 14 مارس/ آذار، عن أمله في السيطرة على مدينة عفرين بحلول مساء اليوم.

وقال الرئيس التركي إنه يأمل في الانتهاء من السيطرة على مدينة عفرين السورية بالكامل، بحلول مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة التركية أنها حاصرت المدينة.

وأشار أردوغان إلى أنه يتم إخراج المدنيين من عفرين عبر ممر خاص، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتابع "المدنيين في بلدة عفرين يتم إجلاؤهم في سيارات عبر ممر خاص، في الوقت الذي حققت فيه القوات التركية تقدما ملموسا".

كما ذكر الرئيس أنه سيجهز قريبا على "الجماعات الإرهابية" في شمال العراق.