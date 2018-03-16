لقاء تركي أمريكي حول سوريا 21 مارس الجاري

أكد مسؤول أمريكي أن لقاء يعقد مع الجانب التركي على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين، في 21 مارس/ آذار الجاري، حول سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي إن اللقاء كان مقررا له أن يعقد في 19 مارس/ آذار، وتأجلت زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد استمرار عمل اللجان المشتركة للمساهمة في تحسين العلاقة بين البلدين، بـ حسب وكالة أناضول

وكان جاويش أوغلو سيناقش مع المسؤولين في أمريكا الوضع في مدينة منبج السورية.

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية من قبل إلى آلية عمل مشتركة لحل الخلافات بين البلدين، وتتضمن هذه الآلية 3 مجموعات، الأولى حول تنظيم فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، والثانية معنية بالملف السوري، والثالثة تهتم بالحرب ضد "حزب العمال الكردستاني".

وطالبت الرئاسة التركية، الولايات المتحدة بوقف مرور المسلحين الأكراد من منبج إلى عفرين في سوريا.