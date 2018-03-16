رئيس الأركان: باريس قادرة على القيام بعملية منفردة في سوريا في حال استخدام السلاح الكيميائي

قال رئيس أركان الجيش الفرنسي، فرانسوا ليكوانتر، إن بلاده قادرة على القيام بعملية في سوريا بشكل منفرد في حال استخدام الأسلحة الكيميائية.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف ليكوانتر أن الرئيس ماكرون ما كان سيقول "فرنسا ستتصرف على الفور إذا استخدمت سوريا أسلحة كيميائية"، إذا لم يكن لدينا الوسائل للقيام بذلك.

وأوضح رئيس الأركان الفرنسي على بقاء بلاده في حالة اتصال بالولايات المتحدة، حليفها الاستراتيجي: "هناك فكرة تضامن مع الحليف الاستراتيجي الرئيسي لفرنسا".

وظهرت تقارير حول استخدام مزعوم للجيش السوري قذائف تحتوي على غاز الكلور، بينما رصدت القوات الحكومية السورية ورشة يدوية لتصنيع ذخائر كيميائية في الغوطة الشرقية عقب انسحاب المسلحين.

وقالت هيئة الأركان الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، إن هناك معطيات موثوقة عن تحضير المسلحين في الغوطة الشرقية لمسرحية "الأسلحة الكيميائية".