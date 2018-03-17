الجيش التركي يعلن السيطرة على 3 قرى في عفرين

سيطرت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، على 3 قرى جديدة اليوم السبت 17 مارس/ آذار في مدينة عفرين.

© AP Photo/ Yasin Bulbul أردوغان: أوشكنا على دخول عفرين ونزف البشرى في أي لحظة

ويرتفع عدد القرى المحررة اليوم السبت إلى 7 خلال عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين، حسب وكالة الأناضول

والقرى، التي سيطر عليها الجيش التركي، هي "حاج قاسلمي" و"معبطلي" و"أشكان شرق"، ويصل بذلك عدد النقاط التي تم تطهيرها ضمن العملية إلى 268 منها 224 قرية، و44 نقطة استراتيجية، بحسب القوات المسلحة التركية.

ويشن الجيش التركي بالتعاون مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، منذ 20 يناير / كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة كيانا إرهابيا.

وتخوض "وحدات حماية الشعب الكردية" معراك ضد الجيش التركي، وقال بروسك حسكة، متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، إن الجيش التركي قصف مدينة عفرين السورية وقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، مشيرا إلى أن اندلاع معارك بين مقاتلي الوحدات وقوات الجيش التركي والمقاتلين المتحالفين معها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 15 مارس، أن قوات بلاده لن تنسحب من مدينة عفرين السورية، حتى تقضي على وجود المقاتلين الأكراد.