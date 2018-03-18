أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على مركز مدينة عفرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مقتل 16 بينهم أطفال في غارة تركية على مستشفى عفرين

أنطاكيا- سبوتنيك .وأضاف أردوغان، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار جناق قلعة: إن "أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين"، قائلاً: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب، في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر".

وتابع: "تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين، أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين".

وكان أردوغان قد قال أمس السبت، في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بأن "عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة، وأن تحرير مدينة عفرين من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى.. الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".

وتنفذ تركيا، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.