أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على مركز مدينة عفرين

وتابع: "تركيا والأتراك وسوريا والسوريين سيتذكرون هذا اليوم الذي حررنا فيه عفرين من الإرهابيين، أبارك لنا ولأهالي عفرين النصر العظيم على الإرهابيين".
وكان أردوغان قد قال أمس السبت، في مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بأن "عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة، وأن تحرير مدينة عفرين من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى.. الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".
وتنفذ تركيا، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.
#عاجل | #أردوغان يعلن السيطرة الكاملة لقوات "#غصن_الزيتون" على مركز مدينة #عفرين pic.twitter.com/7reJglFDal— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)