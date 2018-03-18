بعد سيطرة الجيش التركي... إسقاط تمثالا كرديا في وسط عفرين

أسقطت القوات التركية والجماعات المتحالفة معها، اليوم الأحد 18 مارس/ آذار، تمثالا يعتبر من المعالم الثقافية الكردية لمدينة عفرين السورية، وذلك بعد أن فرض الجيش التركي سيطرته على كامل المدينة.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مركز عفرين الإعلامي، أن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلي "المعارضة السورية" أتلفوا تمثالا من معالم الثقافة الكردية، وأسقطوه في وسط المدينة السورية.

مراسل "الأناضول": الجيش التركي و"السوري الحر" يمشّطان مركز مدينة عفرين… في إطار عملية "غصن الزيتون"https://t.co/Ftw5ZhLyCD pic.twitter.com/Y3dkTCgBAI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 18, 2018

​واعتبر البيان أن إسقاط التمثال هو "أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين".

وأشارت "رويترز" إلى أن التمثال لكاوا الحداد، وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، اليوم الأحد، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.

وأضاف أردوغان "أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين. ورموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدلا من أعلام الإرهاب".