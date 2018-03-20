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    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016

    تركيا: السلطات الأمريكية لا تريد أن تدرك سبب عملية "غصن الزيتون"

    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    العالم
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    انتقدت تركيا، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، تصريحات أمريكية بشأن الوضع في عفرين السورية.

    وزارة الخارجية المصرية
    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    مصر تدين "الاحتلال التركي" لمدينة عفرين
    وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن السلطات الأمريكية لم تدرك بعد سبب عملية "غصن الزيتون"، أو "أنها لا تريد ذلك"، حسب الأناضول.

    وأضاف أقصوي أن "غصن الزيتون" تكافح الإرهاب، ولا تستهدف المدنيين بل "تعمل على إنقاذهم".

    وأكد أقصوي أن العملية تهدف إلى إنقاذ المدنيين من قمع واستبداد التنظيم الإرهابي، موضحا أن العملية العسكرية لا تضر بالحرب على تنظيم داعش "إدعاء لا يستند إلى أي أساس".

    وقال أقصوي إن النهج الذي يلحق الضرر بالحرب ضد "داعش" هو "استخدام مجموعة إرهابية ضد تنظيم إرهابي".

    وتشن القوات المسلحة التركية عملية عسكرية على منطقة عفرين شمالي سوريا، تستهدف من خلالها مواقع حزب العمال الكردستاني.

    انظر أيضا:

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