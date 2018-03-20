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13:45 20 مارس/ آذار 2018
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    الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

    إيران ردا على ابن سلمان: ساذج يسعى للوصول إلى عرش المملكة

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم
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    ردت إيران، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، على ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن وجود قادة لتنظيم "القاعدة" على أرضها.

    محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى لندن
    © AP Photo/ Alastair Grant
    الكشف عن كواليس لقاء محمد بن سلمان مع قناة "CBS"... هذا أبرز ما قاله
    وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن ما قاله ولي العهد السعودي هو "كذبة كبرى ساذجة، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية.

    وذكر قاسمي أن "ابن سلمان  بهذه الأكاذيب الساذجة لن يستطيع إخفاء دور السعودية وزعمائها في صناعة أخطر التنظيمات الإرهابية في التاريخ المعاصر، وأحداث مهمة مثل تفجيرات 11 من سبتمبر".

    كما لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه "بالسنوات الأولى من الهجوم الأمريكي على أفغانستان واختفاء عناصر القاعدة ودخول بعضهم الى المملكة العربية السعودية، تسلل عدد منهم بشكل فردي وغير قانوني إلى الحدود الإيرانية مع أفغانستان فاحتجزتهم السلطات وسلمتهم إلى دولهم طبقا للوثائق والشواهد الموجودة، ومن بينهم عدد من أفراد عائلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".

    وأضاف: "نظرا لأن هؤلاء كانوا يحملون الجنسية السعودية تم إعلام الرياض بذلك ، وبالتنسيق مع سلطات المملكة تم تسليم ابنة بن لادن إلى السفارة السعودية في طهران ، أما باقي الأفراد فكان رأي السلطات السعودية أن تتم إعادتهم لنفس الحدود التي دخلوها بشكل غير قانوني منها، وهذا ما تم فعلا بناء على طلبهم".

    واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن ولي العهد السعودي: "يحاول جاهدا وبشكل سافر خلال زيارته لأميركا أن يفعل كل شيء لإكمال طريقه للوصول إلى عرش المملكة، ويبدو أنه بهذا الصدد لم يكتفي بدفع مئات المليارات من الدولارات من ثروة الشعب السعودي إلى مصانع الأسلحة الأمريكية، وبالتالي لابد أن يفكر في محو السوابق الثابتة لحكام السعودية الحاليين في دعم الاٍرهاب".

    وأضاف: "لكنه بتصريحاته الأخيرة أثبت أنه كذاب ساذج لا يفهم الأمور، إلى درجة أنه لا يعرف تاريخ وثقافة بلاده".
    وأشار قاسمي الى أن "تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي تم من قبل الاستخبارات السعودية، والارتباط الممنهج بينهما غير خاف على أحد"، لافتا إلى أن ما نشر من وثائق أمريكية بشأن أحداث 11 سبتمبر يكشف جزءا من هذه الحقائق التي لا يمكن أن تتغير.
    وأضاف: "الكثير من المسؤولين السعوديين الذين يتولون اليوم مناصب مختلفة لهم دور واضح ومشهود في تلك الأحداث".
    وكان ولي العهد السعودي قد ذكر، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن إيران احتفظت بالعديد من عناصر تنظيم "القاعدة" وامتنعت من تسليمهم للولايات المتحدة.

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