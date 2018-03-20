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13:44 20 مارس/ آذار 2018
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    دبابات الجيش التركي

    تركيا تبدأ حملة عسكرية على حدودها مع العراق بالتعاون مع بغداد

    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    العالم
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    قال السفير التركي في العراق إن بلاده بدأت بشن حملات عسكرية على حدودها مع العراق، لتطهير الحدود من "الجيوب الإرهابية"، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.

    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016
    © AFP 2018/ Bulent Kilic
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    وقال وزير العدل إن حكومة العراق أبدت حسن النية في التعامل مع جميع المطالب التركية بتأمين الحدود المشتركة.

    وألمح الرئيس التركي أردوغان أمس إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار شمالي العراقي، من أجل تطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني، حسب وكالة الأناضول.    

    وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قال إن بلاده ستنفذ عمليات عسكرية في شمال العراق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.

    وأضاف يلدريم: "نحن متواصلون بشكل وثيق مع الحكومة العراقية في هذا الموضوع، سواء للقضاء على داعش تماما في المنطقة أو على بي كا كا، وآمل أن نطور التعاون إلى مستوى أفضل في المستقبل القريب".

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