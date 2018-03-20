نتنياهو: أكملنا جدارا على أكثر من 200 كيلو متر بمحاذاة حدودنا مع سيناء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده أكملت مشروعا عملاقا لحمايتها، وهو إقامة جدار على طول أكثر من 200 كيلو متر بمحاذاة الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأوضح نتنياهو، في جلسة مؤتمر النقب في ديمونا، اليوم الثلاثاء 20 مارس/ آذار، "إسرائيل محاطة ببؤر إسلامية متطرفة ولذلك علينا أن نحمي حدودنا. قد أكملنا مشروعا عملاقا وهو إقامة جدار على طول أكثر من 200 كيلو متر على محاذاة حدودنا مع سيناء".

Netanyahu "zonder bouw hek langs 200 km grens Sinaï waren er een veelvoud illegale immigranten gekomen inplaats van de 34,187 nu"https://t.co/FLVambI8It — Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) March 20, 2018

​وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "بدون هذا الجدار لواجهنا مشكلة كبيرة جدا عبارة عن هجمات كانت ترتكبها العناصر الإرهابية العاملة في سيناء وموجات من المتسللين الأفارقة غير الشرعيين كانت تجرف البلاد وهذا شيء خطير للغاية إلا أن الجدار الأمني الذي أقيم على طول الحدود المصرية حال دون ذلك".

وتابع "تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين من سيناء هو أخطر شيء بالنسبة لإسرائيل على الحدود المصرية".