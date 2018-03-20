كييف: قطر مستعدة لتزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي المسال

أعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، اليوم الثلاثاء، أن قطر مستعدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوكرانيا، وذلك عبر مضيق البوسفور أو عبر محطة تسليم الغاز الطبيعي المسال في بولندا.

ونقل المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني عن بوروشينكو، قوله: "لقد اتفقنا على أن قطر مستعدة لتزويدنا بالغاز الطبيعي المسال". موضحا أن ذلك يمكن القيام به عبر محطة الغاز الطبيعي المسال في بولندا أو عن طريق مضيق البوسفور.

ووفقا لبوروشينكو، مثل هذه الواردات "ستوجد فرصا فريدة من نوعها لرفع مستوى أمن الطاقة لدينا".

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن كييف والدوحة وقعتا على اتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية: "بحضور الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي أوكرانيا وقطر حول التعاون العسكري التقني".

وتسهم الاتفاقية في تكثيف التعاون متبادل المنفعة بين البلدين في المجال العسكري التقني باستخدام أحدث الإنجازات العلمية والتقنية في صناعة الدفاع.

والجدير بالذكر أن أوكرانيا وقطر وقعتا على عدد من الاتفاقيات حول التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وتشجيع الاستثمارات، وعلى وجه الخصوص، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي وأخرى حول تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

هذا ويقوم الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو حاليا، بزيارة عمل إلى دولة قطر.