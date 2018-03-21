الجيش الإسرائيلي يعترف بتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007 (فيديو)

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 21 مارس/آذار، في بيان رسمي له بتدمير مفاعل نووي سوري كان في المرحلة الأخيرة من بنائه في ضربة جوية شنتها مقاتلاته عام 2007.

تل أبيب — سبوتنيك. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن البيان الخاص بالضربة الجوية، التي دمر فيها المفاعل النووي السوري، جاء في أعقاب إنهاء أمر رقابي عسكري كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع فيسبوك مقطع فيديو قال إنه:

يوثق ضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور، شمال دمشق في اللّيلة بين 5 — 6 سبتمبر/ أيلول من عام 2007. حيث ضربت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الحربية مفاعلا نوويّا كان في مراحل إقامته المتقدمة لتزيل تهديدا نوويا على دولة إسرائيل والمنطقة كلها.

في سياق آخر، يشارك سلاح الجو الإسرائيلي هذه الأيام في مناورات جوية مشتركة مع كل من الإمارات واليونان والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وقبرص.

وبحسب ما كشفته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، فقد شارك سلاح الجو الإسرائيلي بعشرات الطائرات المقاتلة من نوع F16 جنباً إلى جنب مع أسلحة جو الدول المشاركة في المناورات الجوية باسم "INIOHOS ".