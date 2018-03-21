سر وصول قائد عسكري تركي كبير إلى عفرين...ماذا رصدت الكاميرات

توجه قائد الجيش الثاني في القوات المسلحة التركية، الفريق أول إسماعيل متين تمل، إلى منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأشرف القائد العسكري التركي، على توزيع مساعدات إنسانية على أهالي 35 قرية، بحسب صحيفة ديلي صباح التركية.

واستفاد من هذه المساعدات 713 أسرة تم تطهير قراهم من الإرهاب، في إطار عملية "غصن الزيتون".

قائد الجيش الثاني التركي يشرف على توزيع مساعدات إنسانية في عفرين https://t.co/cCd49t4VxG pic.twitter.com/tK98CBdxcd — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) March 21, 2018

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد) في ولاية كليس جنوبي تركيا، عادل شيراز، إن الإدارة بدأت توفير المساعدات الإنسانية في المنطقة، بالتنسيق مع مكتب الوالي.

وأضاف شيراز، أن طرود المساعدات الإنسانية المقدمة، تكفي العائلات المستفيدة لمدة شهر، وتحتوي على مواد غذائية مختلفة.

وشدد شيراز على أن أنشطة المساعدات الإنسانية سوف تستمر بدون تباطؤ، وأنه سيتم الأربعاء توزيع مادة الدقيق ومواد غذائية أخرى إلى جانب المنظفات على 600 عائلة في الجزء الشمالي من منطقة عفرين.

وخلال الزيارة، تفقد قائد الجيش الثاني الوحدات التي شاركت بتحرير مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه من التنظيمات الإرهابية، وقدم لهم بعض التوجيهات.

وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا سيطرتها الكاملة على مركز مدينة عفرين شمالي سوريا.