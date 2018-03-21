نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لأعدائها بحيازة سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن سياسة إسرائيل ثابتة تجاه منع أعدائها من حيازة أسلحة نووية.

القدس — سبوتنيك . ولفت نتنياهو في بيان صدر اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي منع سوريا من حيازة أسلحة نووية قبل 10 سنوات.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على منع كافة أعدائها من التزود بالأسلحة النووية. وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف صباح اليوم الأربعاء بقصف مفاعل نووي في بلدة دير الزور، وهو مفاعل قيد الإنشاء عام 2007، حيث قامت 8 طائرات مقاتلة وطائرة حرب إلكترونية بإسقاط أطنان من المتفجرات على المفاعل، وتم تدميره في الوقت الذي كان المفاعل في مراحله الأخيرة من البناء.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنها عملية تمت بقرار "تاريخي وشجاع". وتابع ليبرمان: "على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من القصف والضربة".