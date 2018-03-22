جاويش أوغلو: تركيا ستطرد الأكراد من حدود سوريا ما لم تتوصل لاتفاق مع أمريكا

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجريان اتصالا هاتفيا اليوم.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة ستهاجم أي مكان يوجد فيه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً. وقال: "ما قاله أردوغان حول عفرين ["يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة"] ينطبق على سنجار وقنديل وكل مكان يوجد فيه حزب العمال الكردستاني".
وأضاف: "كنا قد توصلنا مع وزير خارجية أمريكا السابق ريكس تيلرسون إلى تفاهم حول خريطة طريق تنص على بدء العمل بالإدارات المحليّة في منبج ومن ثم الانتقال إلى المدن في شرق الفرات". ولفت أن "أربيل أدركت خطأها بعد الاستفتاء وتريد أن تتقرّب من أنقرة".
#عاجل |جاويش أوغلو (حول ادعاءات السرقة في #عفرين): لا يمكن لقواتنا المسلحة وعناصر الجيش السوري الحر أن يكونوا مثل "بي كا كا"، لا نسمح بحدوث هذا الأمر (خلال استضافته في اجتماع المحررين بوكالة الأناضول)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 22, 2018
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