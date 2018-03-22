صحيفة: "الرحلة التاريخية" تصل إلى إسرائيل عبر أجواء السعودية اليوم

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، اليوم الخميس 22 مارس/ آذار، إن "الرحلة التاريخية" المقرر أن تنطلق من الهند إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية، متوقع أن تصل مساء اليوم.

أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تأمل أن تحصل الطائرة التي ستخرج مساء اليوم من مطار نيودلهي الدولي، على تصريح للتحليق في المجال الجوي السعودي، رغم أن عدم وجود علاقات دبلوماسية مع الرياض.

وتابعت "الرحلة الجوية التابعة لشركة طيران الهند، التي تحمل رقم 139، وهي طائرة بيونغ 787 تحتوي على 256 مقعدا، ستغادر مطار نيودلهي الدولي اليوم في طريقها إلى تل أبيب، وستمر عبر أجواء السعودية والخليج العربي، وهي دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد".

وأشارت الصحيفة أن السماح لها باستخدام الأجواء السعودية، سيساهم في تقصير زمن الرحلة بصورة كبيرة.

Air India launches non-stop flight from Delhi to Tel Aviv. Flight AI139 took off from Indira Gandhi Intl Airport at 1800 hrs & will arrive at the Ben Gurion International Airport at Tel Aviv at 2145 hrs. pic.twitter.com/Wmna4ibvjd — Sidhant Sibal (@sidhant) March 22, 2018

​وأوضحت أن "الرحلة التاريخية" ستغادر مطار نيودلهي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الهند" على أن تصل إلى مطار بن غوريون في الساعة 09:45 مساء بتوقيت إسرائيل.

وتعتزم الشركة الهندية أن تنظم نحو 3 رحلات أسبوعيا تمر عبر الأجواء السعودية.

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية قد أعلن انطلاق رحلات من نيودلهي إلى تل أبيب عبر الأجواء السعودية، وهو ما أعلنه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكن الكاتب والمحلل السياسي السعودي عبد الرحمن الطريري، نفى لـ"سبوتنيك" ذلك الأمر، وأشار إلى أن الموقف السعودي ثابت منذ عام 2002 بعدم التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.