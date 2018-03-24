الجيش التركي: أمامنا بضعة قرى في عفرين وبعدها نصل أطراف حلب

قال الجيش التركي، اليوم السبت 24 مارس/ آذار، إن أمامه بضعة قرى في عفرين وبعدها سيكون وصل إلى أطراف حلب.

وذكر رئيس هيئة الأركان التركية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، أنه "بقي أمامنا بضعة قرى في عفرين، وبعدها نكون قد وصلنا حتى أطراف حلب عند بلدتي نبل والزهراء، وأحكمنا السيطرة على عفرين كاملة".

#عاجل | رئيس الأركان التركية: بقي أمامنا بضعة قرى (في #عفرين)، وبعدها نكون قد وصلنا حتى أطراف حلب عند بلدتي نبل والزهراء، وأحكمنا السيطرة على عفرين كاملة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2018

​وتابع خلوصي أكار "لا يمكن أن يكون الإرهابيون بنوا الملاجئ في عفرين بقدراتهم وحدها، من المستحيل أن تكون أنشئت دون دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما".

#عاجل | رئيس الأركان التركية: لا يمكن أن يكون الإرهابيون بنوا الملاجئ في #عفرين بقدراتهم وحدها، من المستحيل أن تكون أنشئت دون دعم هندسي وتخطيط وتوجيه من قبل دولة ما — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2018

وأضاف "سنواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي"، معتبرا أنه "لا يوجد أي فرق بين التنظيمات الإرهابية"، مثل "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك" و"ب ي د" و"كا جي كا".





#عاجل | رئيس الأركان التركية: سنواصل مكافحة #الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 24, 2018

كما ذكر أكار أن تركيا "لا تستهدف على الإطلاق وحدة التراب والسياسة، سواء في سوريا أو العراق، وهي تبدي احتراما كبيرا في هذا الإطار".