ماكرون يخاطب أردوغان بشأن عفرين

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في مدينة عفرين، شمالي سوريا.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الرئاسة الفرنسية: ماكرون ناقش مع أردوغان الوضع في الغوطة

باريس — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الإليزيه، اليوم السبت، 24 مارس/آذار، أن ماكرون "أعرب في اتصال هاتفي بأردوغان عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في عفرين السورية، مطالبا إياه بضرورة السماح بدخول المساعدات".

وأضاف البيان، أن ماكرون "يذكّر أردوغان بأن محاربة تنظيم داعش الإرهابي هي الأولوية الأولى بالنسبة لفرنسا"، داعياً جميع الأطراف في سوريا "لاحترام قرار وقف الأعمال القتالية بأسرع وقت".

وكانت الرئاسة التركية قالت إن الرئيس أردوغان أعرب لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انزعاجه من "المزاعم غير الصحيحة حول عملية عفرين".

وقال أردوغان إن المزاعم "لا أساس لها من الصحة حول عملة عفرين"، حسب رويترز.